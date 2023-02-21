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Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20

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Российский лидер Владимир Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20.
Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии назначена замначальника экспертного управления президента, представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпа Светлана Лукаш.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств группы G20. Мероприятие состоится 1—2 марта в Нью-Дели.

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