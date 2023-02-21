Российский лидер Владимир Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии назначена замначальника экспертного управления президента, представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпа Светлана Лукаш.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств группы G20. Мероприятие состоится 1—2 марта в Нью-Дели.