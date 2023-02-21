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Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году

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В Калининградскую область на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году направят 393,2 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

«Совместно с областной Госавтоинспекцией мы определяем приоритетные работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, в этом году ввели практику посещения школ, где в неформальном общении рассказываем учащимся о необходимости соблюдать правила дорожного движения», — заявила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сайт РСА сообщала, что Москва, Камчатка и ЯНАО стали лидерами среди регионов с самыми мощными автомобилями.

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