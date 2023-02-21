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Кинолог Голубев посоветовал не кормить собак блинами на Масленицу

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что обычная еда не подходит для кормления собак, поэтому в течение Масленой недели следует воздержаться от угощения домашних питомцев блинами.
Кинолог Голубев посоветовал не кормить собак блинами на Масленицу
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, лучше не давать собаке блины, так как их отдельные ингредиенты вредны для питомца. Особенно это касается сладких блинов. 

Кроме того, не следует кормить собаку блинами с орехами, взбитыми сливками или маслом. Эти продукты могут вызвать аллергию у животного.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.

 

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