Кинолог Голубев посоветовал не кормить собак блинами на Масленицу

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что обычная еда не подходит для кормления собак, поэтому в течение Масленой недели следует воздержаться от угощения домашних питомцев блинами.

Об этом он сообщил в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, лучше не давать собаке блины, так как их отдельные ингредиенты вредны для питомца. Особенно это касается сладких блинов.

Кроме того, не следует кормить собаку блинами с орехами, взбитыми сливками или маслом. Эти продукты могут вызвать аллергию у животного.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.