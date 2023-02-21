Кинолог Голубев посоветовал не кормить собак блинами на Масленицу
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Об этом он сообщил в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, лучше не давать собаке блины, так как их отдельные ингредиенты вредны для питомца. Особенно это касается сладких блинов.
Кроме того, не следует кормить собаку блинами с орехами, взбитыми сливками или маслом. Эти продукты могут вызвать аллергию у животного.
Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.