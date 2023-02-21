Минобороны: в Белгородской области за сутки сбиты два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган»

В Белгородской области за сутки сбиты два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также две ракеты «Точка-У», сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки... сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области», — говорится в сводке.

20 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле украинскими террористами белгородского села.