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ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих

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Центробанк России рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих.
ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих
  • РИА Новости

«Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий», — говорится в рекомендациях Банка России.

Уточняется, что рекомендации касаются комиссий за переводы со счёта мобилизованного или другого участника спецоперации членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.

Уточняется, что ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с неё включительно.

Размер социальных выплат за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству прослуженных дней.

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