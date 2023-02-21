ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих

Центробанк России рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих.

«Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий», — говорится в рекомендациях Банка России.

Уточняется, что рекомендации касаются комиссий за переводы со счёта мобилизованного или другого участника спецоперации членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.

Уточняется, что ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с неё включительно.

Размер социальных выплат за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству прослуженных дней.