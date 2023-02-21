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Россияне назвали гаджеты и деньги самыми желанными подарками

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Пользователи мобильного приложения «СДЭК» приняли участие в исследовании и рассказали, какие подарки они считают желанными, а какие, напротив, раздражающими.
Россияне назвали гаджеты и деньги самыми желанными подарками
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

Цифровые устройства традиционно стали самым желанным подарком — их хотят получить 21% опрошенных. Деньги предпочитают 18%, путёвки за границу — 12%, путешествия по России — 10%, обучающие курсы — 3%.

Парфюмерию, косметику, одежду и обувь хотели бы получить 23% респондентов. При этом 14% опрошенных отметили, что для этого необходима предварительная договорённость.

В число самых раздражающих подарков вошли алкоголь (18%), украшения для интерьера (18%), свечи (15%) и кухонные принадлежности (11%). 

Ранее, как сообщал портал Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.

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