Россияне назвали гаджеты и деньги самыми желанными подарками

Пользователи мобильного приложения «СДЭК» приняли участие в исследовании и рассказали, какие подарки они считают желанными, а какие, напротив, раздражающими.

Об этом пишет «Российская газета».

Цифровые устройства традиционно стали самым желанным подарком — их хотят получить 21% опрошенных. Деньги предпочитают 18%, путёвки за границу — 12%, путешествия по России — 10%, обучающие курсы — 3%.

Парфюмерию, косметику, одежду и обувь хотели бы получить 23% респондентов. При этом 14% опрошенных отметили, что для этого необходима предварительная договорённость.

В число самых раздражающих подарков вошли алкоголь (18%), украшения для интерьера (18%), свечи (15%) и кухонные принадлежности (11%).

Ранее, как сообщал портал Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.