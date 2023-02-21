Депутат Чаплин перечислил влияющие на стоимость загородного дома факторы

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал факторы, которые влияют на стоимость загородной недвижимости.

По его словам, на стоимость загородного дома с участком влияют срочность продажи, жадность продавца, удалённость жилья от города, его близость к лесу, водоёму, транспортным узлам.

Решающим фактором депутат назвал наличие коммуникаций — газа, электричества, зимнего водоснабжения и канализации.

«Дачу выбирают для тишины. Важно, для чего участок предназначен — садовый, огородный или ИЖС. ИЖС, как правило, дороже. И ещё несколько важных нюансов: наличие охраны в посёлке, стабильность самого посёлка как юридического лица и наличие на участке дома, его площади, материалов постройки и технологической оснащённости», — добавил Чаплин в разговоре с «Известиями».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.