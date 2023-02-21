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Депутат Чаплин перечислил влияющие на стоимость загородного дома факторы

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал факторы, которые влияют на стоимость загородной недвижимости.
Депутат Чаплин перечислил влияющие на стоимость загородного дома факторы
  • Gettyimages.ru

По его словам, на стоимость загородного дома с участком влияют срочность продажи, жадность продавца, удалённость жилья от города, его близость к лесу, водоёму, транспортным узлам.

Решающим фактором депутат назвал наличие коммуникаций — газа, электричества, зимнего водоснабжения и канализации. 

«Дачу выбирают для тишины. Важно, для чего участок предназначен — садовый, огородный или ИЖС. ИЖС, как правило, дороже. И ещё несколько важных нюансов: наличие охраны в посёлке, стабильность самого посёлка как юридического лица и наличие на участке дома, его площади, материалов постройки и технологической оснащённости», — добавил Чаплин в разговоре с «Известиями».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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