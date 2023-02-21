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Специалист по недвижимости Журавлёв назвал стоимость сдачи микростудий в Москве в аренду

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Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько может быть выгодно сдавать в аренду микростудии в Москве.
Специалист по недвижимости Журавлёв назвал стоимость сдачи микростудий в Москве в аренду
  • РИА Новости

Так, эксперт отметил, что в столице в продаже появились микроквартиры площадью около 9 кв. м и стоимостью 4,3 млн рублей. По словам Журавлёва, стоимость аренды такого жилья составляет примерно 20—25 тыс. рублей в месяц.

«На цены влияет многое. Здесь же хороший ремонт и отделка... Квартиры чистые, комфортные, с новой мебелью», — заявил Журавлёв.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.

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