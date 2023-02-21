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Эксперт Журавлёв прокомментировал ситуацию с недвижимостью в России

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Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в настоящее время на рынке наиболее востребованы квартиры небольшого метража.
Эксперт Журавлёв прокомментировал ситуацию с недвижимостью в России
  • РИА Новости

Застройщики уменьшают метраж квартир в своих проектах, отметил он. По его словам, площадь двухкомнатных квартир в среднем 37—45 кв. м.

«Цена 1 кв. м растёт. Поэтому большие квартиры, которые строили в нулевых, ушли в прошлое. Сейчас застройщики предлагают очень компактные эффективные квартиры с минимальной площадью. Это квартиры, средняя площадь которых примерно 55—60 м, двух-трёхкомнатные, 70 м видим и трёхкомнатные», — отметил Журавлёв.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.

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