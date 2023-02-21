Суд приговорил обвиняемых в подготовке диверсии в Белгородской области к 3,5 года колонии
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Каждому обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Московском регионе агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги (МЖД).
В ФСБ заявляли, что в Крыму был пресечён канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения.
Также сотрудники ФСБ в Челябинской области пресекли диверсию на железной дороге.