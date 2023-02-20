В Иркутской области выявили 108 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 108 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 362 552 жителя. Выздоровели 357 055 человек.

Тем временем в Ростовской области зарегистрировали 200 случаев COVID-19 в воскресенье, 19 февраля, передаёт rostovgazeta.ru. Днём ранее было выявлено 305 случаев.

Прививки против коронавируса в области сделали 2,9 млн человек.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».