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В Иркутской области выявили 108 случаев коронавируса за сутки

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В Иркутской области выявили 108 случаев коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 108 случаев коронавируса за сутки
  • AP
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 362 552 жителя. Выздоровели 357 055 человек.

Тем временем в Ростовской области зарегистрировали 200 случаев COVID-19 в воскресенье, 19 февраля, передаёт rostovgazeta.ru. Днём ранее было выявлено 305 случаев.

Прививки против коронавируса в области сделали 2,9 млн человек.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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