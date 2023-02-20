В Тверской области зафиксировали 217 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 217 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 183 092. Вылечились 178 575 жителей.

Тем временем начальник ульяновского Роспотребнадзора Елена Дубовицкая заявила, что за неделю в регионе зарегистрировали 10 691 случай ОРИ и гриппа, передаёт mosaica.ru. Заболеваемость снизилась на 5%.

Заболеваемость коронавирусом в регионе выросла за неделю на 19% — выявлено 479 случаев.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».