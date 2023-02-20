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В Краснодарском крае подтвердили 87 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 87 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 87 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Sgura / EyeEm

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Больше всего заболевших — в Краснодаре (34 человека), а также в Новороссийске и Армавире.

Тем временем в Челябинской области за неделю выявили 1768 случаев коронавируса, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в области заболели 401 189 жителей.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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