В Краснодарском крае подтвердили 87 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
Больше всего заболевших — в Краснодаре (34 человека), а также в Новороссийске и Армавире.
Тем временем в Челябинской области за неделю выявили 1768 случаев коронавируса, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
С начала пандемии в области заболели 401 189 жителей.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».