В Краснодарском крае подтвердили 87 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 87 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Больше всего заболевших — в Краснодаре (34 человека), а также в Новороссийске и Армавире.

Тем временем в Челябинской области за неделю выявили 1768 случаев коронавируса, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в области заболели 401 189 жителей.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».