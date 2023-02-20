Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода

Сошедшая в районе посёлка Красная Поляна в Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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«В результате повреждён газопровод низкого давления», — приводит заявление ведомства ТАСС. Там уточнили, что в результате инцидента нарушение электроснабжения отсутствует. Пострадавших при сходе лавины, по предварительным данным, нет. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в республике.