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Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода

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Сошедшая в районе посёлка Красная Поляна в Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода
  • Gettyimages.ru
  • © Paul A. Souders

«В результате повреждён газопровод низкого давления», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Там уточнили, что в результате инцидента нарушение электроснабжения отсутствует.

Пострадавших при сходе лавины, по предварительным данным, нет.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в республике.

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