Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода
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«В результате повреждён газопровод низкого давления», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Там уточнили, что в результате инцидента нарушение электроснабжения отсутствует.
Пострадавших при сходе лавины, по предварительным данным, нет.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода лавин в республике.