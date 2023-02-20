В Оренбургской области провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает RIA56.
В июне 1942 года Александров окончил среднюю школу. После постановки на учёт в военкомате был направлен на курсы шофёров, затем поступил в военное артиллерийское училище в Пензе, после чего отправился на фронт.
В 2023 году ветерану исполняется 99 лет.
Ранее сообщалось, что в Тамбове прошла церемония открытия памятника герою Сталинградской битвы, командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майору Василию Глазкову.