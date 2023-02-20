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В Оренбургской области провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны

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В Оренбургской области состоялся мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны Владимира Александрова. Военнослужащие выступили у его дома.
В Оренбургской области провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны
  • Gettyimages.ru
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает RIA56.

В июне 1942 года Александров окончил среднюю школу. После постановки на учёт в военкомате был направлен на курсы шофёров, затем поступил в военное артиллерийское училище в Пензе, после чего отправился на фронт.

В 2023 году ветерану исполняется 99 лет.

Ранее сообщалось, что в Тамбове прошла церемония открытия памятника герою Сталинградской битвы, командиру 35-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майору Василию Глазкову.

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