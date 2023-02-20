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В Петербурге временно закроют вестибюль станции «Технологический институт»

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В Санкт-Петербурге временно закроют один из вестибюлей станции метро «Технологический институт».
В Петербурге временно закроют вестибюль станции «Технологический институт»
  • РИА Новости
  • © Анатолий Медведь

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

В период с 23 по 26 февраля будет ограничен доступ к вестибюлю «Технологического института 1». Такая же мера будет действовать 8 марта.

Пассажирам рекомендуется входить на станцию со стороны вестибюля «Технологический институт 2».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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