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В Альянсе турагентств посоветовали учитывать риски при планировании поездок в Европу

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова посоветовала принимать во внимание риски при планировании путешествий в Европу.
В Альянсе турагентств посоветовали учитывать риски при планировании поездок в Европу
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что могут быть сложности при записи на подачу документов, так как слоты бронируются специальными ботами.

«Надо рассчитывать уже за полгода где-то, чтобы была возможность получить это окно для подачи документов, и потом ждать визу», — сказала эксперт.

По её словам, даже при наличии визы нет гарантии, что страна впустит россиян.

«Такие случаи тоже были, естественно, организованный туризм в этом не участвует. И всегда обращаемся к туристам, чтобы они понимали все риски», — отметила Осипова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН высказался о ситуации с внешним туризмом.

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