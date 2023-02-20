Депутат Гаврилов высказался о технологиях для бесконтактной оплаты картами

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.

«Возможно, стоит искать не замену таким терминалам, а замену самой технологии, в этом вопросе нам нельзя надеяться на иностранных разработчиков», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, совершенствовать и развивать собственные платёжные технологии — в интересах России.

«В нынешних условиях нам нужно не искать замену одних терминалов другими, а использовать другие технологии, для которых уже есть инфраструктура. Мы ведь смогли найти замену неработающим мобильным кошелькам Apple Pay и Google Pay. Система быстрых платежей Центробанка стала основным каналом пополнения карт и счетов россиян», — отметил Гаврилов.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «360» выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.