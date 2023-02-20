Минтранс сообщил, что электронную очередь для грузовиков на границе введут в сентябре
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Отмечается, что изменения в отдельные законодательные акты России были одобрены российским лидером Владимиром Путиным.
«Закон вступает в силу с сентября 2023 года», — приводит ТАСС заявление.
Ранее Госдума приняла закон, регулирующий движение транспорта вблизи пунктов пропуска через госграницу.
В Минтрансе уточнили, что новый законопроект о резервировании времени прохождения погранпунктов относится только к грузовому автотранспорту.