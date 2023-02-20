Минтранс сообщил, что электронную очередь для грузовиков на границе введут в сентябре

Электронная очередь на автомобильных пунктах пропуска на границе для грузовиков будет введена с сентября 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе России.

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Отмечается, что изменения в отдельные законодательные акты России были одобрены российским лидером Владимиром Путиным. «Закон вступает в силу с сентября 2023 года», — приводит ТАСС заявление. Ранее Госдума приняла закон, регулирующий движение транспорта вблизи пунктов пропуска через госграницу. В Минтрансе уточнили, что новый законопроект о резервировании времени прохождения погранпунктов относится только к грузовому автотранспорту.