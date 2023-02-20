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Минтранс сообщил, что электронную очередь для грузовиков на границе введут в сентябре

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Электронная очередь на автомобильных пунктах пропуска на границе для грузовиков будет введена с сентября 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Минтранс сообщил, что электронную очередь для грузовиков на границе введут в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Отмечается, что изменения в отдельные законодательные акты России были одобрены российским лидером Владимиром Путиным.

«Закон вступает в силу с сентября 2023 года», — приводит ТАСС заявление.

Ранее Госдума приняла закон, регулирующий движение транспорта вблизи пунктов пропуска через госграницу.

В Минтрансе уточнили, что новый законопроект о резервировании времени прохождения погранпунктов относится только к грузовому автотранспорту.

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