С начала года 125 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию

С начала года диспансеризацию и профосмотры бесплатно прошли 125 тыс. жителей Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову.

«Регулярные обследования позволяют человеку получить информацию о состоянии своего организма, вовремя выявить патологию и начать её лечение. Благодаря диагностике у прошедших обследования обнаружили 119 случаев онкологических заболеваний», — уточнила она.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения сообщало, что в Оренбургской области более 335 тыс. человек прошли диспансеризацию в 2022 году.