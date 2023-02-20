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С начала года 125 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию

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С начала года диспансеризацию и профосмотры бесплатно прошли 125 тыс. жителей Московской области.
С начала года 125 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову. 

«Регулярные обследования позволяют человеку получить информацию о состоянии своего организма, вовремя выявить патологию и начать её лечение. Благодаря диагностике у прошедших обследования обнаружили 119 случаев онкологических заболеваний», — уточнила она.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения сообщало, что в Оренбургской области более 335 тыс. человек прошли диспансеризацию в 2022 году.

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