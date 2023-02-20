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Поезда ЦППК временно прекратят посадку и высадку пассажиров на Рижском вокзале

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Электропоезда ЦППК временно перестанут останавливаться на Рижском вокзале. Нововведение начнёт действовать с 1 марта и продлится до начала осени.
Поезда ЦППК временно прекратят посадку и высадку пассажиров на Рижском вокзале
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минтранс Подмосковья.

Поезда продолжат останавливаться на платформе Рижская МЦД-2, которая находится недалеко от Рижского вокзала и станции метро «Рижская». Поезда МЦД-2 и дальнего пригорода Рижского направления поедут в сторону Курского вокзала.

Часть маршрутов укоротили до станции Стрешнёво. Также «Ласточки» Москва — Муравьёво проследуют от и до Курского вокзала.

Изменения необходимы для проведения масштабных работ по модернизации инфраструктуры для проекта МЦД.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщала, что в Москве наградили машиниста Константина Воробьёва и его помощника Андрея Семёнова за спасение жизни ребёнка.

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