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Роскомнадзор заявил о подготовке к запуску системы «Вепрь» для поиска угроз в интернете

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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который является подведомственной структурой Роскомнадзора, готовится к запуску системы «Вепрь», предназначенной для выявления потенциальных точек напряжённости в интернете.
Роскомнадзор заявил о подготовке к запуску системы «Вепрь» для поиска угроз в интернете
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«Разработка информационной системы «Вепрь» ведётся с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ГРЧЦ.

Отмечается, что система начнёт работу во второй половине 2023 года.

В центре добавили, что «Вепрь» наряду с системой распознавания образов с запрещённой информацией «Окулус» входит в единую систему мониторинга информационного пространства.

Ранее в ГРЧЦ заявили, что «Окулус» распознаёт изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах.

Также система автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, суицид, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и т. д.

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