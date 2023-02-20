Москва, Камчатка и ЯНАО стали лидерами среди регионов с самыми мощными автомобилями
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт РСА.
В Москве мощные двигатели имеет треть всех легковых машин. На Камчатке таких автомобилей — 27%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 26%.
В целом по стране доля автомобилей с мощностью двигателя больше 150 л. с. составляет 16%.
Ранее, по информации URA.RU, аналитики «Открытие Авто» выяснили, что в Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей снизились на 62% по сравнению с 2021 годом.