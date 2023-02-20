Предприятия Москвы получили по льготным кредитам более 73 миллиардов рублей

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог предприятиям столицы получить льготные кредиты в Сбербанке на сумму более 73 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, льготное кредитование стало одной из наиболее востребованных мер поддержки предпринимателей.

Ранее руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова в беседе с URA.RU рассказала, что рефинансирование кредита и реструктуризация задолженности в некоторых случаях могут быть невыгодны.