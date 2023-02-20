Узнать больше

Петрозаводск принял 340 тысяч туристов в 2022 году

Короткая ссылка
Петрозаводск посетили около 340 тыс. туристов в 2022 году, заявила зампред комитета экономического развития, начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Ксения Жарова.
Петрозаводск принял 340 тысяч туристов в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Мы видим ярко выраженную положительную динамику. А Республика Карелия пробила прорывной показатель — более миллиона туристов за 2022 год», — отметила Жарова.

Она добавила, что перед Петрозаводском стоит задача, чтобы туристы воспринимали город не просто как «входные ворота» в регион — важно сделать известными точки притяжения в самой столице Карелии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН высказался о ситуации с внешним туризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить