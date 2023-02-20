Петрозаводск принял 340 тысяч туристов в 2022 году

Петрозаводск посетили около 340 тыс. туристов в 2022 году, заявила зампред комитета экономического развития, начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Ксения Жарова.

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Мы видим ярко выраженную положительную динамику. А Республика Карелия пробила прорывной показатель — более миллиона туристов за 2022 год», — отметила Жарова.

Она добавила, что перед Петрозаводском стоит задача, чтобы туристы воспринимали город не просто как «входные ворота» в регион — важно сделать известными точки притяжения в самой столице Карелии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН высказался о ситуации с внешним туризмом.