Петрозаводск принял 340 тысяч туристов в 2022 году
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Об этом сообщает karelinform.ru.
«Мы видим ярко выраженную положительную динамику. А Республика Карелия пробила прорывной показатель — более миллиона туристов за 2022 год», — отметила Жарова.
Она добавила, что перед Петрозаводском стоит задача, чтобы туристы воспринимали город не просто как «входные ворота» в регион — важно сделать известными точки притяжения в самой столице Карелии.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН высказался о ситуации с внешним туризмом.