Свыше 30 мостов и путепроводов отремонтировали в Подмосковье

В Московской области отремонтировали мосты, подземные переходы, трубопроводы и водопропускные трубы на федеральных трассах — всего 33 объекта.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минтранс региона.

Сотрудники «Центравтомагистрали» привели в порядок надземный пешеходный переход на 29-м км трассы М-5 «Урал», подземный переход на 36-м км М-2 «Крым», надземный переход на 290-м км трассы М-7 «Волга».

Отремонтированы также четыре моста и два путепровода на М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым» и М-5 «Урал».

Ранее progorod43.ru сообщал, что в 2023 году в Кировской области отремонтируют 400 км дорог.