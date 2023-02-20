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Свыше 30 мостов и путепроводов отремонтировали в Подмосковье

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В Московской области отремонтировали мосты, подземные переходы, трубопроводы и водопропускные трубы на федеральных трассах — всего 33 объекта.
Свыше 30 мостов и путепроводов отремонтировали в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Kritsada Waisayakul / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минтранс региона.

Сотрудники «Центравтомагистрали» привели в порядок надземный пешеходный переход на 29-м км трассы М-5 «Урал», подземный переход на 36-м км М-2 «Крым», надземный переход на 290-м км трассы М-7 «Волга».

Отремонтированы также четыре моста и два путепровода на М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым» и М-5 «Урал».

Ранее progorod43.ru сообщал, что в 2023 году в Кировской области отремонтируют 400 км дорог.

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