В Москве открыли электродепо «Нижегородское» БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня запускаем очень важный объект для города — электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни», — заявил Собянин.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства, на БКЛ в настоящее время работает около 50 современных составов, которые обслуживает электродепо «Замоскворецкое».

После полного открытия линии количество поездов увеличат почти в два раза.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.