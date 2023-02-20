В Москве открыли электродепо «Нижегородское» БКЛ
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Сегодня запускаем очень важный объект для города — электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни», — заявил Собянин.
Как отметили в пресс-службе мэра и правительства, на БКЛ в настоящее время работает около 50 современных составов, которые обслуживает электродепо «Замоскворецкое».
После полного открытия линии количество поездов увеличат почти в два раза.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.