В Волгоградской области обсудили комплекс мер по защите региона от паводка

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое подготовительной работе к паводковому периоду в регионе.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Губернатор поручил привести в готовность все силы и средства, а также осуществить выездные проверки и обследования на предмет готовности к возможным паводкам на местах.

По словам Бочарова, гидрологическая обстановка на водоёмах области стабильная, однако выше по течению Волги уровень снежных покровов выше среднемноголетних значений, поэтому вероятность серьёзного половодья растёт. На данный момент приток воды в водохранилища примерно на 19% превышает норму.

Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковных Луховицах проверили готовность экстренных служб к возможным весенним паводкам.