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Под Выборгом продолжаются работы по реконструкции дороги «Скандинавия»

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В Ленинградской области, под Выборгом, продолжаются работы по реконструкции автомобильной трассы «Скандинавия». На сегодняшний день полностью реконструировали участки с 47-го по 100-й км. Количество полос на них увеличили с двух до шести.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период с декабря по февраль на участках обустраивали фундамент под шумозащитные экраны, сети наружного электроосвещения, линии энергоснабжения, строили искусственные сооружения, проводили укрепительные работы. Также рабочие провели 80% работ по устройству земляного полотна и практически завершили укладку водопропускных труб.

В настоящее время полностью реконструировали участки трассы с 47-го по 100-й км. Количество полос на них увеличили с двух до шести. Согласно условиям государственных контрактов, реконструкция «Скандинавии» должна завершиться в 2024 году.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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