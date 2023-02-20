Сочи стал лидером среди российских городов по раннему бронированию авиабилетов

Согласно данным сервиса путешествий Туту.ру, Сочи стал лидером среди российских городов по раннему бронированию — туда оформляют около 35% авиабилетов.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Всего около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления России, ещё 7% — на отдых за границей.

На втором месте по популярности после Сочи — Москва с долей бронирований 9%, на третьем Санкт-Петербург — 7%. Также в пятёрку лидеров вошли Калининград — 6% и Минеральные Воды — 4,6%.

Ранее, по сообщению ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.