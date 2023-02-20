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Генпрокуратура России признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»

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По решению Генпрокуратуры России литовская иностранная неправительственная организация Free Nations League («Лига свободных наций») признана нежелательной.
Генпрокуратура России признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и на Украине, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В начале февраля Генеральная прокуратура признала нежелательной на российской территории литовскую неправительственную организацию «Форум свободной России».

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