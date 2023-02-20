Генпрокуратура России признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»

По решению Генпрокуратуры России литовская иностранная неправительственная организация Free Nations League («Лига свободных наций») признана нежелательной.

«Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и на Украине, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В начале февраля Генеральная прокуратура признала нежелательной на российской территории литовскую неправительственную организацию «Форум свободной России».