Индекс блинов в Удмуртии вырос на 7% за год

Аналитики Удмуртстата провели исследование и выяснили, что себестоимость блинов в Удмуртии за год увеличилась на 7% за счёт подорожания ряда продуктов.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Удмуртстат.

Так, в 2023 году на приготовление порции блинов в Удмуртии придётся потратить 153 рубля. Это на 7% больше, чем годом ранее (126 рублей).

Больше всего за год подорожали соль — на 19%, молоко — на 14% и мука — на 11%. В то же время на 7% подешевели куриные яйца.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.