Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве Воробьёвской набережной в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году приведут в порядок и благоустроят Воробьёвскую набережную и Аллею Славы.

Собянин назвал Воробьёвскую набережную одним из важнейших объектов благоустройства на год. По его словам, она станет 37-й набережной Москвы-реки и будет продолжением «возрождения спортивного кластера Воробьёвых гор», которое выходит на финишную прямую, передаёт НТВ.

Проект благоустройства состоит из двух частей — набережной и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина.

Специалисты обустроят дорожки для бега и двухстороннюю велороллерную трассу. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьёвых гор вырастет почти на 3 км.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.