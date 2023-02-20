Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве Воробьёвской набережной в Москве
Собянин назвал Воробьёвскую набережную одним из важнейших объектов благоустройства на год. По его словам, она станет 37-й набережной Москвы-реки и будет продолжением «возрождения спортивного кластера Воробьёвых гор», которое выходит на финишную прямую, передаёт НТВ.
Проект благоустройства состоит из двух частей — набережной и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина.
Специалисты обустроят дорожки для бега и двухстороннюю велороллерную трассу. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьёвых гор вырастет почти на 3 км.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.