В Кирове построят 17 домов для переселенцев из ветхого жилья до конца 2023 года

В Кирове планируется строительство 17 домов для переселения жителей из аварийного жилья до конца 2023 года.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр правительства Кировской области.

До конца 2023 года построят 17 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.

Как уточняется, соответствующие работы ведутся в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.