Узнать больше

В Кирове построят 17 домов для переселенцев из ветхого жилья до конца 2023 года

Короткая ссылка
В Кирове планируется строительство 17 домов для переселения жителей из аварийного жилья до конца 2023 года.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр правительства Кировской области.

До конца 2023 года построят 17 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. 

Как уточняется, соответствующие работы ведутся в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить