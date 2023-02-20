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К волонтёрскому движению в Москве присоединились более 1 млн с 2014 года

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К столичному волонтёрскому сообществу с 2014 года присоединились более 1 млн человек.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.

«Сегодня волонтёрское движение столицы насчитывает больше 1 млн человек. 170 тыс. из них присоединились к команде ресурсного центра «Мосволонтёр». Это люди, для которых помощь другим — неотъемлемая часть жизни», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, с момента создания центр стал полноценной площадкой для всестороннего развития волонтёрского сообщества. 

Ранее ФАН сообщало, что участники гуманитарной миссии передали для школьников Херсонской области 11 тыс. канцелярских наборов.

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