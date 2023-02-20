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Директор по продажам Зайцев перечислил города, в которых цены на квартиры в новостройках росли быстрее всего

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Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что за прошедший месяц средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 0,5%. Москва оказалась на пятом месте среди городов с самыми быстрорастущими ценами.
Директор по продажам Зайцев перечислил города, в которых цены на квартиры в новостройках росли быстрее всего
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия».

С начала 2023 года значительнее всего средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла в Санкт-Петербурге — 1,8%, Ростове-на-Дону — 1,4%, Челябинске — 1,1%, Екатеринбурге — 0,9% и Москве — 0,8%.

По сравнению же с февралём прошлого года, по данным компании «Этажи», самый высокий рост средней стоимости квадратного метра первичного жилья среди крупных городов России в Красноярске — 15,5%, Омске — 15,2% и Казани — 14,7%.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.

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