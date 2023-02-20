Продукция московских предприятий будет представлена на выставках в Китае и Узбекистане

Продукция московских компаний будет представлена на международной экспозиции «Иннопром. Центральная Азия» и на 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Участие в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» позволит установить бизнес-контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями. Она состоится с 24 по 26 апреля в Ташкенте. На выставке будет представлена продукция промышленных предприятий металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также решения для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.

Также с 8 по 10 ноября планируется проведение 26-й Шанхайской продовольственной выставки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Богородском округе Московской области построят производственно-складское здание мясоперерабатывающего комбината.