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Продукция московских предприятий будет представлена на выставках в Китае и Узбекистане

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Продукция московских компаний будет представлена на международной экспозиции «Иннопром. Центральная Азия» и на 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show.
Продукция московских предприятий будет представлена на выставках в Китае и Узбекистане
  • Gettyimages.ru
  • © BraunS

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Участие в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» позволит установить бизнес-контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями. Она состоится с 24 по 26 апреля в Ташкенте. На выставке будет представлена продукция промышленных предприятий металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также решения для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.

Также с 8 по 10 ноября планируется проведение 26-й Шанхайской продовольственной выставки. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Богородском округе Московской области построят производственно-складское здание мясоперерабатывающего комбината.

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