Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за столкновения трёх автомобилей
- РИА Новости
«На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что три человека погибли, ещё один пострадал.
На данный момент движение по мосту остановлено в обе стороны.
31 января вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строители завершили установку четвёртого, последнего пролётного строения левой автомобильной части Крымского моста.