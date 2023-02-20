Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за столкновения трёх автомобилей

Три автомобиля столкнулись на Крымском мосту, три человека погибли, движение автотранспорта по мосту остановлено, сообщают экстренные службы.

РИА Новости

«На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что три человека погибли, ещё один пострадал. На данный момент движение по мосту остановлено в обе стороны. 31 января вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строители завершили установку четвёртого, последнего пролётного строения левой автомобильной части Крымского моста.