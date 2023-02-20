На Кубани восемь человек госпитализированы после ДТП на трассе М-4 «Дон»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«По предварительной версии, водитель «Тойоты» не выдержал безопасный интервал с впереди идущим автомобилем, произошло столкновение», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее три человека погибли в ДТП с грузовиком в Приморье.
Также сообщалось, что в Минеральных Водах на трассе «Кавказ» столкнулись 15 автомобилей.