На Кубани восемь человек госпитализированы после ДТП на трассе М-4 «Дон»

Столкновение автомобиля «Тойота» с грузовиком произошло на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в районе Горячего Ключа, в результате госпитализированы восемь человек, включая 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительной версии, водитель «Тойоты» не выдержал безопасный интервал с впереди идущим автомобилем, произошло столкновение», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее три человека погибли в ДТП с грузовиком в Приморье.

Также сообщалось, что в Минеральных Водах на трассе «Кавказ» столкнулись 15 автомобилей.