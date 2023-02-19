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Кравцов: Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» и для родителей

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство будет проводить «Разговоры о важном» и для родителей.
Кравцов: Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» и для родителей
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

«Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в настоящий момент обсуждается формат, чтобы это было действительно интересно. 

Ранее президент компании INFOWATCH Наталья Касперская провела беседу на тему «Кибербезопасность» в рамках занятий «Разговор о важном».

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