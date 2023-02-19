Кравцов: Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» и для родителей
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.
«Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, в настоящий момент обсуждается формат, чтобы это было действительно интересно.
Ранее президент компании INFOWATCH Наталья Касперская провела беседу на тему «Кибербезопасность» в рамках занятий «Разговор о важном».