Кравцов: Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» и для родителей

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство будет проводить «Разговоры о важном» и для родителей.

Об этом он сказал на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

«Мы приняли решение, чтобы «Разговоры о важном» были и для родителей», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в настоящий момент обсуждается формат, чтобы это было действительно интересно.

Ранее президент компании INFOWATCH Наталья Касперская провела беседу на тему «Кибербезопасность» в рамках занятий «Разговор о важном».