Кабмин одобрил изменения в положение Роспотребнадзора о биологических угрозах
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Об этом говорится на сайте кабмина.
«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия рассматривает военно-биологическую деятельность США около границ как угрозу.