Кабмин одобрил изменения в положение Роспотребнадзора о биологических угрозах

Правительство России одобрило изменения в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия рассматривает военно-биологическую деятельность США около границ как угрозу.