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Кабмин одобрил изменения в положение Роспотребнадзора о биологических угрозах

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Правительство России одобрило изменения в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера.
Кабмин одобрил изменения в положение Роспотребнадзора о биологических угрозах
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия рассматривает военно-биологическую деятельность США около границ как угрозу.

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