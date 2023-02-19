Кабмин одобрил проект закона о бесплатной юридической помощи льготникам

Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства... одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 343 и 38 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Законопроект направлен на повышение правовой защищённости граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.