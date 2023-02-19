В России за сутки госпитализированы 799 человек с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 799 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1504 пациента.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 14 233 новых случая заболевания коронавирусом.

Выписаны в связи с выздоровлением 9316 человек.

Также было подтверждено 36 смертей от коронавируса.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».