В России за сутки госпитализированы 799 человек с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 14 233 новых случая заболевания коронавирусом.
Выписаны в связи с выздоровлением 9316 человек.
Также было подтверждено 36 смертей от коронавируса.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».