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«Известия»: в России вырос спрос на загородную недвижимость

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Спрос на загородную недвижимость среди россиян вырос почти в два раза в феврале текущего года.
«Известия»: в России вырос спрос на загородную недвижимость
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам собеседника газеты, спрос равномерно распределён между интересами россиян к земельным участкам, дачам и домам.

Сауков спрогнозировал увеличение количества сделок в этом сегменте в ближайшие два месяца.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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