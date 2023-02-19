«Известия»: в России вырос спрос на загородную недвижимость
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Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
По словам собеседника газеты, спрос равномерно распределён между интересами россиян к земельным участкам, дачам и домам.
Сауков спрогнозировал увеличение количества сделок в этом сегменте в ближайшие два месяца.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.