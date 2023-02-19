«Известия»: в России вырос спрос на загородную недвижимость

Спрос на загородную недвижимость среди россиян вырос почти в два раза в феврале текущего года.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам собеседника газеты, спрос равномерно распределён между интересами россиян к земельным участкам, дачам и домам.

Сауков спрогнозировал увеличение количества сделок в этом сегменте в ближайшие два месяца.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил в беседе с ФАН, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.