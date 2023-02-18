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Мусоровоз задавил пенсионера во дворе на юге Москвы

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Мусоровоз задавил 84-летнего пенсионера во дворе на юге Москвы, пострадавший скончался на месте, сообщает столичная прокуратура.
Мусоровоз задавил пенсионера во дворе на юге Москвы
  • РИА Новости

«Во дворе дома 9, к. 2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

11 января в Красноярске 85-летняя женщина погибла из-за того, что водитель автобуса зажал её дверью, после чего начал движение.

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