Мусоровоз задавил пенсионера во дворе на юге Москвы
- РИА Новости
«Во дворе дома 9, к. 2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
11 января в Красноярске 85-летняя женщина погибла из-за того, что водитель автобуса зажал её дверью, после чего начал движение.