Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Информация об этом следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Разрешить совершение ООО «ГПН — Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих «Шелл Салым Девелопмент Б.В», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что для совершения этих сделок не требуется получения иных разрешений и согласований.
Ранее Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей доли в салымском СП.
Также сообщалось, что правительство России оценило долю компании Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.