Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте

Президент России Владимир Путин разрешил дочернему предприятию «Газпром нефти» купить 50% долей, принадлежащих Shell в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент».

Информация об этом следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение ООО «ГПН — Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих «Шелл Салым Девелопмент Б.В», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что для совершения этих сделок не требуется получения иных разрешений и согласований.

Ранее Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей доли в салымском СП.

Также сообщалось, что правительство России оценило долю компании Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.