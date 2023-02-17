Путин разрешил «ГПН — Ближневосточные проекты» приобрести 50% в Salym Petroleum Development

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил «ГПН — Ближневосточные проекты» приобрести 50% в Salym Petroleum Development.

Об этом говорится на правовом портале.

«Разрешить совершение ООО «ГПН — Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% обыкновенных акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», принадлежащих «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн»; 50% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих «ШЕЛЛ Салым Девелопмент Б. В.», — говорится в документе.

Ранее Путин разрешил СИБУРу выкупить 50%-ную долю бельгийской группы Solvay в совместном предприятии «Русвинил» в Кстовском районе Нижегородской области.