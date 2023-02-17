Кабмин постановил создать штабы по безопасности электроснабжения в новых регионах России

Правительство России распорядилось создать штабы по обеспечению безопасного энергоснабжения в новых российских регионах.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей создаются штабы по обеспечению безопасности электроснабжения новых субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что их функционирование должно обеспечиваться в соответствии с постановлением правительства России «О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения».

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал российский «поворот на Восток» в энергетике.