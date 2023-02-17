Кабмин постановил создать штабы по безопасности электроснабжения в новых регионах России
- РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей создаются штабы по обеспечению безопасности электроснабжения новых субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.
Отмечается, что их функционирование должно обеспечиваться в соответствии с постановлением правительства России «О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения».
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