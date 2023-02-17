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В Нижегородской области зарегистрировано 518 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области зарегистрировано 518 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Нижегородской области зарегистрировано 518 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 506 850 человек. Выздоровел 492 341 житель, в том числе 339 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Иркутской области подтвердили 167 случаев коронавируса за сутки, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Выздоровели с начала пандемии 356 700 человек.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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