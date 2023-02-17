Число промышленных площадок в Москве выросло до 3500

Число промышленных площадок в Москве увеличилось до 3,5 тыс., при этом каждое третье предприятие — высокотехнологичное, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН.

Со своей стороны, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что мощность производств нарастили за счёт благоприятного инвестиционного климата и инструментов поддержки бизнеса.

«Сегодня в столице функционирует уже свыше 3,5 тыс. современных промплощадок, пятая часть из них приходится на крупные и средние заводы», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области планируют создать промкластер.