Число промышленных площадок в Москве выросло до 3500
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Со своей стороны, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что мощность производств нарастили за счёт благоприятного инвестиционного климата и инструментов поддержки бизнеса.
«Сегодня в столице функционирует уже свыше 3,5 тыс. современных промплощадок, пятая часть из них приходится на крупные и средние заводы», — сказал он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области планируют создать промкластер.